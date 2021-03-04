В Харькове доставщик еды попал в курьезную ситуацию
Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".
«Когда не дали чаевых за доставку - «ну хоть лампочку домой возьму». Салтовка», сказано в комментарии к выложенному видео.
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Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, в Харькове человек разбился насмерть, выпав из окна
ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.
"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.
Официальная на данный момент информация уточняется.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.