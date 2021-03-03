В Харькове на ХТЗ "утонул" двор

Об этом сообщили в соцсетях.

Местные жители говорят, что ремонт асфальто-бетонного покрытия во дворе начали еще в прошлом году, однако работы не завершили.

Сейчас двор утопает в грязи и огромных лужах.