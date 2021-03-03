В Харьковской "инфекционке" согласились на прививку 25 медиков из 300

Из трех сотен работников Харьковской областной инфекционной больницы согласились сделать прививку индийской вакциной Covishield только 25, передает "Объектив".

Часть медиков уже переболела COVID – 19, а другая-ожидает другой препарат. Среди тех, кто вакцинировался, был и главрач больницы.

Ранее мы писали, вХарьковской области люди начали чаще болеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.

С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.