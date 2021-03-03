В Харьковской области люди начали чаще болеть

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.

С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.

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ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.

"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.

Официальная на данный момент информация уточняется.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.