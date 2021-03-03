В Лозовой могут ввести чрезвычайную ситуацию
Лозовская мэрия не исключает введения чрезвычайной ситуации из-за аварии на трубопроводе, передает "Объектив".
С прошлой недели горожане частично остались без водоснабжения. Авария произошла на отрезке водопровода от Краснопавловки до Лозовой.
Сначала людям наладили водоснабжение по графику, но впоследствии с этим возникли проблемы., если их не устранят, то будут переводить учебные заведения на дистанционный режим, ограничивать работу больниц и учреждений соцсферы.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…"
Измученный Потап признался, что значит жить вместе с Каменских, фото: "У нас все время..."
Ранее мы писали, в Харькове человек разбился насмерть, выпав из окна
ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.
"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.
Официальная на данный момент информация уточняется.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.