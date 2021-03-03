В Лозовой могут ввести чрезвычайную ситуацию

Лозовская мэрия не исключает введения чрезвычайной ситуации из-за аварии на трубопроводе, передает "Объектив".

С прошлой недели горожане частично остались без водоснабжения. Авария произошла на отрезке водопровода от Краснопавловки до Лозовой.

Сначала людям наладили водоснабжение по графику, но впоследствии с этим возникли проблемы., если их не устранят, то будут переводить учебные заведения на дистанционный режим, ограничивать работу больниц и учреждений соцсферы.

Ранее мы писали, в Харькове человек разбился насмерть, выпав из окна

ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.

"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.

Официальная на данный момент информация уточняется.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.