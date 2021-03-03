На харьковском рынке скончался человек

Об этом сообщили в социальных сетях.

Происшествие случилось 2 марта возле станции метро “Студенческая”, причины смерти мужчины на данный момент неизвестны.

“На рынке возле м.Студенческая скончался мужчина. ”, – сообщает Telegram-канал ХС | Харьков.

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Официальная информация выясняется. Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, в Харькове человек разбился насмерть, выпав из окна

ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.

"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.

Официальная на данный момент информация уточняется.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.