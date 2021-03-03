В Харькове человек разбился насмерть, выпав из окна

ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.

"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.

Официальная на данный момент информация уточняется.

Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.

С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.

Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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