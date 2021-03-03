В Харькове человек разбился насмерть, выпав из окна
ЧП произошло вечером на улице Дружбы Народов, сообщяется в соцсетях.
"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации мужчина, который представился соседом погибшей, заявил, что девушке было 25 лет, и она покончила жизнь самоубийством.
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Официальная на данный момент информация уточняется.
Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.
С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.
Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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