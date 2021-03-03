Под Харьковом Чапаева переделали в казака
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Декоммунизация. Украина".
В селе Минковка Валковского района Харьковской области бюст Чапаева переделали в бюст казака Мина, который считается основателем села.
"Положительный и креативный пример декоммунизации на Харьковщине. В селе Минковка недавно переделали бюст Чапаеву в бюст основателя села казака Мина. Не просто заменили табличку, а именно переделали. На днях мы уже собирались ехать и валить Чапаева в то село, но все решилось само собой", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.
С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.
Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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