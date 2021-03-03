В Харьковской области растет количество жертв от коронавируса

По состоянию на 3 марта в Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 1612 летальных исходов. За прошедшие сутки скончались двенадцать пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 84 597 жителей Харьковской области, за сутки положительный тест получили 394 человека.

Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.

С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.

Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.