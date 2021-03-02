В Харькове задержали мужчину

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Мужчину подозревают в серии «минирований» (ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины).

«Гражданин неоднократно звонил и сообщал, что в зданиях судов, управлении патрульной полиции и сервисных центрах МВД Украины заложены бомбы. Всего мужчина «заминировал» 16 зданий», - отметили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Шутника задержали 1 марта после очередного звонка о заложенной бомбе.

Теперь за свое веселье мужчине придется ответить по закону, ему грозит провести за решеткой до 8 лет.

Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.

С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.

Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.