В Харькове задержали мужчину
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Мужчину подозревают в серии «минирований» (ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины).
«Гражданин неоднократно звонил и сообщал, что в зданиях судов, управлении патрульной полиции и сервисных центрах МВД Украины заложены бомбы. Всего мужчина «заминировал» 16 зданий», - отметили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Шутника задержали 1 марта после очередного звонка о заложенной бомбе.
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Теперь за свое веселье мужчине придется ответить по закону, ему грозит провести за решеткой до 8 лет.
Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.
С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.
Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.