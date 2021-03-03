В харьковском лицее неизвестные распылили газовый баллончик

В лицее искусств №133, который расположен на улице Садовой в Харькове, неизвестные распылили перцовый газ.

Об этом сообщили в суточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, в результате ученице восьмого класса, которая имеет аллергию, стало плохо.

коронавирус, больница, врачи

Девочку срочно госпитализировали.

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

Ефросинина поделилась болью, как попрощалась с 17-летней дочкой: «До сих пор перед глазами…»

Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"

Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»

Крутоголов из "Дизель Шоу" выдал позорную правду о "Квартал 95", началась травля: "Потерял много друзей и..."
Показать еще

Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.

С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.

коронавирус, больница, врачи

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.