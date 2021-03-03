В харьковском лицее неизвестные распылили газовый баллончик
В лицее искусств №133, который расположен на улице Садовой в Харькове, неизвестные распылили перцовый газ.
Об этом сообщили в суточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, в результате ученице восьмого класса, которая имеет аллергию, стало плохо.
Девочку срочно госпитализировали.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Ефросинина поделилась болью, как попрощалась с 17-летней дочкой: «До сих пор перед глазами…»
Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Крутоголов из "Дизель Шоу" выдал позорную правду о "Квартал 95", началась травля: "Потерял много друзей и..."
Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.
С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.