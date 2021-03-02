В Харьковской области нашли двух пропавших девочек
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.
На Харьковщине полицейские оперативно нашли двух несовершеннолетних пропавших девушек.
Девочек 14 и 17 лет в двух районах нашли вечером 1 марта, известно, что с подростками все в порядке.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Больная Лилия Ребрик обратилась к украинцам, заговорив о самочувствии: "Ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма!"
Скандал разразился на "Голосі країни" из-за новой подопечной Монатика: "Не справедливо, когда приходят вот такие..."
Измученный Потап признался, что значит жить вместе с Каменских, фото: "У нас все время..."
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.
С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.
Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.