В Харькове начинается бесплатная вакцинация домашних животных

Об этом сообщили в Госпотребслужбе в Харьковской области, передает "Суспільне".

Кампания вакцинации домашних животных от бешенства начнется в Харькове 9 марта.

"Для недопущения заболевания на бешенство, необходимо ежегодно делать прививки всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства бесплатная", - говорится в сообщении.

Вакцинация животных будет происходить во всех районах города.

Кампания по бесплатной вакцинации домашних животных в Харькове продлится в течение марта и апреля.

Ранее мы писали, что в Харькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.