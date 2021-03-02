В Харькове начинается бесплатная вакцинация домашних животных
Об этом сообщили в Госпотребслужбе в Харьковской области, передает "Суспільне".
Кампания вакцинации домашних животных от бешенства начнется в Харькове 9 марта.
"Для недопущения заболевания на бешенство, необходимо ежегодно делать прививки всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства бесплатная", - говорится в сообщении.
Вакцинация животных будет происходить во всех районах города.
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Кампания по бесплатной вакцинации домашних животных в Харькове продлится в течение марта и апреля.
Ранее мы писали, что в Харькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.
Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.
Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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