В Харькове такси врезалось в столб, который рухнул на маршрутку с людьми
Авария произошла вчера вечером в районе автобусного терминала возле станции метро Холодная гора.
"Соната такси 30-40 влетела в столб, который, в свою очередь, упал на маршрутку, в которой были люди. Водитель "Хюндая" утверждает, что его подрезал лихач на "Мерседесе" и уехал с места..." – пишут свидетели ДТП.
Официальная информация о ДТП и есть ли пострадавшие - уточняется.
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Момент ДТП попал на видео.
Ранее мы писали, что вХарькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.
Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.
Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.