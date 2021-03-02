В Харькове такси врезалось в столб, который рухнул на маршрутку с людьми

Авария произошла вчера вечером в районе автобусного терминала возле станции метро Холодная гора.

"Соната такси 30-40 влетела в столб, который, в свою очередь, упал на маршрутку, в которой были люди. Водитель "Хюндая" утверждает, что его подрезал лихач на "Мерседесе" и уехал с места..." – пишут свидетели ДТП.

Официальная информация о ДТП и есть ли пострадавшие - уточняется.

Момент ДТП попал на видео.

Ранее мы писали, что вХарькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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