На Харьковщине произошла авария - есть жертва

Сообщение о ДТП на дороге "Харьков–Ахтырка" в поселке Солоницевка поступило в полицию поздно вечером на выходных.

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, водитель грузовика не успел среагировать и совершил наезд на мужчину около 60 лет.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом

По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.

Такие данные появились на сайте СНБО,.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.

За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.