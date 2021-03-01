На Харьковщине произошла авария - есть жертва
Сообщение о ДТП на дороге "Харьков–Ахтырка" в поселке Солоницевка поступило в полицию поздно вечером на выходных.
Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, водитель грузовика не успел среагировать и совершил наезд на мужчину около 60 лет.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.