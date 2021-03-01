В Харькове авто заблокировало движение трамваев

На кадрах видно, что машина стоит вне пределов проезжей части и из-за того, что ее задняя часть находится на рельсах, трамваи не могут проехать.

"На Тракторах братишка на Dodge Caliber, выезжая со двора, перемахнул через рельсы на противоположной стороне дороги и застрял. Ведет себя адекватно, трезвый. Со слов копов, стало плохо", - пишут в сети.

Официальная информация о причине ДТП уточняется.

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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом

По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.

Такие данные появились на сайте СНБО,.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.

врач, больница коронавирус

За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.