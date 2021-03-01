В Харькове произошло дерзкое ограбление
Злоумышленник вскрыл автомобиль ЗАЗ и забрал из салона все.
«Заявитель рассказал, что неизвестный разбил стекло автотранспорта и похитил личные вещи. Также горожанин сообщил, что его сосед видел человека, который с сумками шел в сторону сквера», - говорится в сообщении патрульной полиции Харьковской области.
Правоохранители разыскали вора - мужчина шел по улице и нес в руках сумки, увидев патруль, бросил вещи на землю и бросился убегать.
Полицейские догнали злодея и передали в руки следователям.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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