Харьковчане в самом центре города наладили выпуск поддельного алкоголя
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.
Алкоголь большими партиями сбывали в магазины и кафе на территории города и области.
"Путем применения специального оборудования смешивали техническую воду со спиртом этиловым в больших объемах. После, готовую смесь упаковывали в пластиковые емкости и стеклянную тару", - рассказали в ведомстве.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.