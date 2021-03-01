В Харькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину
Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.
Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.
Видео можно посмотреть здесь.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Комаров из «Мир наизнанку» попал в неприятную ситуацию на борту самолета: кадры конфуза
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"
Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.