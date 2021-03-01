В Харькове ограбили женщину с инвалидностью

Уже полтора года не могут начаться слушания по делу ограбления Ольги Кравцовой, в жилище которой, преступник залез через кухонное окно на втором этаже.

В это время в квартире никого не было, так как Ольга Кравцова была на спортивных соревнованиях.

"Когда я поехала защищать честь Харькова на соревнованиях, эти люди, к сожалению, так поступили", — говорит Ольга.

Главного подозреваемого Зураба Табагуа привезли из СИЗО. То, что он залез в квартиру Ольги, не отрицает. Убегая, мужчина сломал обе ноги, пишет "Суспільне".

Мужчина утверждает, что не брал деньги, и был не в курсе, что в этой квартире живут люди с инвалидностью.

Второй подозреваемый - Михаил Тимощенко. По версии следствия, он помог залезть грабителю в квартиру. После этого скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину нашли в конце декабря прошлого года. Говорит, по контракту служит в ВСУ под Днепром.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.

Такие данные появились на сайте СНБО,.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.

За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.