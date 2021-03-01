В Харькове вспыхнул пожар в пятиэтажке на ул. Ощепкова
Об этом сообщили спасатели.
Эпицентром пожара стала квартира на 1 этаже, где на площади 2 кв. м. горела мебель.
Бойцы ГСЧС обнаружили в одной из комнат тело 60-летнего владельца квартиры - он погиб на месте до прибытия спасателей.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.