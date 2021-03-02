На Харьковщине вспыхнул пожар - полностью выгорел частный дом
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области в селе Новая Покровка Чугуевского района произошел пожар.
«На момент прибытия спасателей огнем была охвачена комната и перекрытия на площади 20 кв. метров. Ликвидировали пожар в 03:15», - отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Причина возгорания - устанавливаются.
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Ранее мы писали, что в Харькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.
Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.
Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.