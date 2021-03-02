"Большинство бассейнов Харькова построены более чем полвека назад и физически и морально устарели, некоторые вообще прекратили существование, в Харькове 21 века бассейнов меньше, чем в прошлом столетии. Один из ликвидированных бассейнов находился на ХТЗ ("Дельфин"), ближайшие к ХТЗ бассейны "Смена" и "Гарт" находятся на балансе Министерства образования, которое отказывается финансировать детские спортивные секции.

В 2019-м была ликвидирована секция спортивного плавания в бассейне "Гарт", и фактически единственная возможность заниматься этим видом спорта находится по другую сторону города. Детям Харькова нужны бассейны, плавание - лучшее подспорье для их здоровья", - сказано в тексте.

Ранее мы писали, что в Харькове такси врезалось в столб, который рухнул на маршрутку с людьми

Авария произошла вчера вечером в районе автобусного терминала возле станции метро Холодная гора.

"Соната такси 30-40 влетела в столб, который, в свою очередь, упал на маршрутку, в которой были люди. Водитель "Хюндая" утверждает, что его подрезал лихач на "Мерседесе" и уехал с места..." – пишут свидетели ДТП.

Официальная информация о ДТП и есть ли пострадавшие - уточняется.

Момент ДТП попал на видео.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.