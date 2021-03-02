В Харькове авто протаранило легковушку и перевернулось на крышу

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила движения и столкнулся с автомобилем BMW, в результате чего ВАЗ перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Ранее мы писали, что в Харькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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