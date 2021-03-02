В Харьковской области зафиксировали новые смерти от китайского вируса

С начала пандемии более 84 тысяч жителей заболели коронавирусом.

За прошедшие сутки по состоянию на 9 утра 2 марта от осложнений китайского вируса умерли 10 харьковчан.

Соответствующие данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса на сайте СНБО.

Ранее мы писали, что в Харькове у вандала-неудачника не хватило сил разбить витрину.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку разбить витрину магазина на улице Культуры - человек бросил в витрину чем-то тяжелым, но витрина на разбилась и неадекват убежал.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.