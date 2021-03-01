В Харькове на улице полдня пролежало тело человека
Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Харьков Life".
"На Отакара Яроша, 16а уже пол дня лежит труп…. Службам как всегда пофиг, так как никто денег не дал. Вокруг ходят дети, собаки обнюхивают", - сказано в сообщении.
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По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.