Ушла из жизни харьковская судья
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Скончалась судья Дзержинского районного суда г. Харькова Омельченко Екатерина Алексеевна. Судейскую деятельность она начала в 2007 году, в 2012 году была избрана на должность судьи бессрочно.
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По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.