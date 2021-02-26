"Продам (или сдам) уникальный объект недвижимости с историей от 1875 года. Предлагаем купить усадьбу с участком 3, 85 гектаров в с. Первухинка Богодуховского района в окружении величественной природы и особенной атмосферы.

Парк состоит из более, чем 20 пород деревьев, много белок, иногда к забору подходят кабаны. Предлагаемый объект недвижимости хорошо подходит для размещения ресторанно-гостиничного комплекса. Усадьба состоит из комплекса строений (основное здание 820 кв. м. и дополнительные сооружения около 400 кв. м.), расположенных на приватизированном участке 3,85 га. Участок огражден. К объекту подведены электричество достаточной мощности, вода, канализация, по улице - газ", - говорилось в объявлении.

Стоимость такого дома - 195 тысяч долларов США.