В Харьковской области продают старинную усадьбу

В конце января в сети появилась информация о продаже усадьбы в с. Первухинка Богодуховского района.

"Продам (или сдам) уникальный объект недвижимости с историей от 1875 года. Предлагаем купить усадьбу с участком 3, 85 гектаров в с. Первухинка Богодуховского района в окружении величественной природы и особенной атмосферы.

Парк состоит из более, чем 20 пород деревьев, много белок, иногда к забору подходят кабаны. Предлагаемый объект недвижимости хорошо подходит для размещения ресторанно-гостиничного комплекса. Усадьба состоит из комплекса строений (основное здание 820 кв. м. и дополнительные сооружения около 400 кв. м.), расположенных на приватизированном участке 3,85 га. Участок огражден. К объекту подведены электричество достаточной мощности, вода, канализация, по улице - газ", - говорилось в объявлении.

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Стоимость такого дома - 195 тысяч долларов США.

Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе

Эту информацию подтвердили в мэрии.

Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.

Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.

кернес

Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".