В Харькове работники завода, которым не выплачивают зарплату, перекрыли дорогу

Возле станции метро "Индустриальная" в Харькове митингующие перекрыли Московский проспект, люди требуют погасить долги по зарплатам.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным протестующих, зарплату им не выплачивают уже в течение трех месяцев.

Всего в акции протеста принимают участие до 200 человек. Общественный порядок охраняет около 40 полицейских.

"Практически три месяца без зарплаты, долги перед банками по кредитам, долги за коммунальные услуги, нет денег на лечение, нет денег на одежду, нет денег на еду. Жизнь сотрудников под угрозой, потому что на те копейки, которые выплачены за практически 3 месяца, нормальный человек прожить не может. Это даже существованием нельзя назвать", - возмущаются работники.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом

По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.

Такие данные появились на сайте СНБО,.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.

За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.