В Харькове на Журавлевке стоят трамваи и людям приходится добираться на работу пешком

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Веха".

Очевидцев рассказали, что трамвай остановился на Героев Труда, сразу за Караваном.

Ранее мы писали, что на Харьковщине сегодня, 8 февраля, ожидается облачная погода

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

Днем прогнозируется снег, метель, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в области составит от 3 до 8 градусов мороза. В Харькове температура воздуха днем – ​​от 6-8 градусов мороза.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".