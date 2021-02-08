В Харькове на Журавлевке стоят трамваи и людям приходится добираться на работу пешком
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Веха".
Очевидцев рассказали, что трамвай остановился на Героев Труда, сразу за Караваном.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине сегодня, 8 февраля, ожидается облачная погода
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
Днем прогнозируется снег, метель, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в области составит от 3 до 8 градусов мороза. В Харькове температура воздуха днем – от 6-8 градусов мороза.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".