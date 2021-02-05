В Харькове потратят на гирлянды для деревьев 2,5 миллиона гривен

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.

Подсветку для деревьев установят по улице Сумской, со стороны сада Шевченко.

Световая система будет состоять из 36 комплектов светотехнического оборудования для оформления деревьев.

"В зависимости от размера кроны дерева на ней равномерно подвешивают одну или несколько гирлянд и закрепляют электрический шкаф. Контролер, который осуществляет управление гирляндами расположен в главном шкафу, должен иметь встроенный Wi-Fi-модуль. С его помощью осуществляется переключение разработанных сценариев, регулировка уровня яркости и скорости воспроизведения световых эффектов ", - пояснил заказчик.

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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

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"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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