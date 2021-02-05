В Харькове на машину упало дерево
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В пер. Молчановском на микроавтобус рухнула большая ветка дерева. Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.
Кроме того, на Харьковщине произошла утечка газа.
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Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской обладминистрации.
Газом отравились хозяева дома - 68-летний мужчина и 63-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализированы в Купянскую центральную райбольницу.
Мужчину спасти не удалось, сейчас медики борются за жизнь женщины.
Причина происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".