В Харькове на машину упало дерево

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В пер. Молчановском на микроавтобус рухнула большая ветка дерева. Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.

Кроме того, на Харьковщине произошла утечка газа.

Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской обладминистрации.

Газом отравились хозяева дома - 68-летний мужчина и 63-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализированы в Купянскую центральную райбольницу.

Мужчину спасти не удалось, сейчас медики борются за жизнь женщины.

Причина происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".