В Харькове хотят запустить новую маршрутку
Новую маршрутку предложено пустить с Павлова Поля через Парк Горького к ст.метро “Пушкинская”, передает "Объктив".
Такая просьба содержится в петиции, зарегистрированной на сайте Харьковского горсовета.
"Жители Павлова Поля (Район “неотложки”) вынуждены добираться до Парка им. Горького; Улицы Веснина; Ст. Метро “Пушкинская” с большим количеством пересадок на маршрутках и метро, объезжая “пол города”, что очень не комфортно и увеличивает время проезда в 2 раза… Ни один вид транспорта не идет направо от моста Сокольников по улице Сумской. Несколько лет назад отменили три маршрутки,на которых можно было добраться до этого района за 30 минут.
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Просьба восстановить эти маршруты или запустить маршрут от больницы неотложной помощи № 4 до станции метро ” Пушкинская” и далее по улице Пушкинская", - говрится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".