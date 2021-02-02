В Харькове хотят запустить новую маршрутку

Новую маршрутку предложено пустить с Павлова Поля через Парк Горького к ст.метро “Пушкинская”, передает "Объктив".

Такая просьба содержится в петиции, зарегистрированной на сайте Харьковского горсовета.

"Жители Павлова Поля (Район “неотложки”) вынуждены добираться до Парка им. Горького; Улицы Веснина; Ст. Метро “Пушкинская” с большим количеством пересадок на маршрутках и метро, объезжая “пол города”, что очень не комфортно и увеличивает время проезда в 2 раза… Ни один вид транспорта не идет направо от моста Сокольников по улице Сумской. Несколько лет назад отменили три маршрутки,на которых можно было добраться до этого района за 30 минут.

Просьба восстановить эти маршруты или запустить маршрут от больницы неотложной помощи № 4 до станции метро ” Пушкинская” и далее по улице Пушкинская", - говрится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".