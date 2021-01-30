В квартире у харьковчанина нашли 80 кг конопли и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

Житель одной из квартир в Холодногорском районе занимался «малым бизнесом» не выходя из дома.

Правда, "ботаник" немного перестарался и заработал себе до 10 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, мужчине сообщено о подозрении по факту незаконного хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".