В Харьковском горсовете назвали сроки начала строительства метро на Одесскую
Летом 2021 года, максимум в сентябре, в Харькове начнется активная фаза строительства метро на Одесскую. Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета.
По его словам, задержка связана с локдауном из-за коронавируса и удаленной работой банков, но сейчас уже первый тур по выбору подрядчиков прошел, и скоро определятся, кто будет его строить.
Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.
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Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".