Супруга покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса продаст его гостиницу

Об этом рассказали на портале медиа группы "Объектив".

Оксана Гайсинская намеревается продать его гостиницу «Националь», которая находится на проспекте Науки.

После смерти мэра Харькова его супруга получила в наследство его имущество в том числе гостиницу "Националь", но судя по всему Оксана Гайсинская решила закрыть бизнес, которым занимался ее супруг.

Журналисты решили проверить данную информацию и обратились на ресепшн гостиницы, представитель заведения в телефонном разговоре подтвердил, что с 29 января гостиница "Националь" действительно прекратит работать.

Однако причину закрытия он не назвал.

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