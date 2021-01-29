Под Харьковом произошло смертельное ДТП

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции, передает Vgorode.

Авария случилась 28 января на 623-м километре трассы "Киев-Харьков-Довжанский" в городе Изюме.

"Предварительно полицейские установили, что 22-летняя водитель автомобиля «Toyota Camry» выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2115» под управлением 81-летнего мужчины", — говорят в полиции.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, в автомобиле Toyota пострадала водитель и четверо пассажиров в возрасте от 29 до 43 лет.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".