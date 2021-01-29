Сильный ветер и метель накрыли Харьков и область
Харьков утром 29 января засыпало снегом, который сопровождался сильным ветром, что доставляет немало неприятностей горожанам.
Местный жители делятся фото и видео настоящей зимы.
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Кроме того мы писали, что в Харькове трамвай сошел с рельсов
Происшествие случилось сегодня утром в районе ТРЦ «Французский бульвар».
Трамвай развернуло поперек рельсового полотна на ул. Академика Павлова, образовалась пробка из трамваев.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".