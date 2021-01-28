В Харьковской области женщина застряла в лифте во время пожара
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, передает newsroom.
В Купянском районе спасатели около двух часов боролись с последствиями пожара в жилом доме.
В одном из домов горела квартира на третьем этаже, в доме произошло сильное задымление.
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Во время тушения огня спасатели услышали крик о помощи, который доносился с лестничной площадки. Выяснилось, что после отключения электричества в лифте застряла женщина.
Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента освободили потерпевшую из ловушки и передали медикам скорой помощи.
Ранее мы писали, чтов квартире 80-летней харьковчанки загорелся мусор
Спасатели эвакуировали трех жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже: загорелись домашние вещи и разный хлам, площадь пожара составила около 20 кв.м.
На ликвидацию этого пожара спасателям понадобилось около полутора часов. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".