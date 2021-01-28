В Харьковской области женщина застряла в лифте во время пожара

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, передает newsroom.

В Купянском районе спасатели около двух часов боролись с последствиями пожара в жилом доме.

В одном из домов горела квартира на третьем этаже, в доме произошло сильное задымление.

Во время тушения огня спасатели услышали крик о помощи, который доносился с лестничной площадки. Выяснилось, что после отключения электричества в лифте застряла женщина.

Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента освободили потерпевшую из ловушки и передали медикам скорой помощи.

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Спасатели эвакуировали трех жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже: загорелись домашние вещи и разный хлам, площадь пожара составила около 20 кв.м.

На ликвидацию этого пожара спасателям понадобилось около полутора часов. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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