Рука ребенка попала в эскалатор на станции метро «Пушкинская» Харковского метро

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Напуганный ребенок был вместе со своей мамой.

«Полицейский отдела полиции в метрополитене немедленно прибыл на вызов. Технические рабочие метрополитена остановили эскалатор и вытащили руку мальчика. Сотрудник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Он дождался врачей, передал ребенка медикам и продолжил нести службу», — говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу с ушибом руки. Мать ребенка пояснила, что мальчик уронил перчатку и по собственной неосторожности попал под гребенку эскалатора.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

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