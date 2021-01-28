Рука ребенка попала в эскалатор на станции метро «Пушкинская» Харковского метро
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Напуганный ребенок был вместе со своей мамой.
«Полицейский отдела полиции в метрополитене немедленно прибыл на вызов. Технические рабочие метрополитена остановили эскалатор и вытащили руку мальчика. Сотрудник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Он дождался врачей, передал ребенка медикам и продолжил нести службу», — говорится в сообщении.
Мальчика доставили в больницу с ушибом руки. Мать ребенка пояснила, что мальчик уронил перчатку и по собственной неосторожности попал под гребенку эскалатора.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Внезапно ушла из жизни молодая актриса-красавица, ей было всего 26 лет: раскрыты загадочные подробности
Евгений Кошевой из "Квартал 95" неожиданно обратился к Зеленскому, напомнив о важном: "Господин президент..."
Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".