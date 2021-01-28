Харьковчанка, которая кормила своих детей мертвыми собаками, уже больше года не собирает труп своего ребенка из морга

Оказывается, у женщины было 5 детей.

Об этом сообщает издание Newsroom со ссылкой на источники в соцслужбах.

В 2009 году женщина родила старшую дочь Настю, спустя пять лет — сына Мишу, а в 2016 году — еще одну девочку Машу. В следующем году она с дочерьми уехала из Харькова. Мальчик остался на воспитании у сожителя.

Находясь в Одессе, она родила двойняшек. После рождения 5-месячная малышка умерла.

По факту даже завели уголовное дело, которое потом закрыли из-за нехватки доказательств вины.

Труп ребенка находится в морге до сих пор.

Горе-мать не признает смерть дочери и считает, что ее похитили, но в полицию с соответствующим заявлением она не обращалась.

Ранее мы писали, что харьковчанин рассказал украинцам о жуткой ситуации, связанной с детьми.

Так, Евгений Зуб в соцсетях рассказал о семье с детьми, которые живут в антисанитарных, опасных для жизни и здоровья условиях.

«Это полный пиз**с. Я много видел ситуаций с детьми. Но такое в первые, в центре города, квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их» - сообщил Евгений.

Много раз вызывали полицию, но копы, которые приезжали на вызов, говорили «Мы туда не пойдём, там сильно воняет».

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".