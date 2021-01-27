Харьковчанин рассказал украинцам о жуткой ситуации, связанной с детьми

Так, Евгений Зуб в соцсетях рассказал о семье с детьми, которые живут в антисанитарных, опасных для жизни и здоровья условиях, пишет "Труха".

«Это полный пиз**с. Я много видел ситуаций с детьми. Но такое в первые, в центре города, квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их» - сообщил Евгений.

Много раз вызывали полицию, но копы, которые приезжали на вызов, говорили «Мы туда не пойдём, там сильно воняет»

"Невозможно смотреть на это без слёз, бедные детки" - пишут люди в комментариях под постом.

После публикации истории, появился комментарий от работников полиции.

Установлено, что в указанном доме проживают 30-летняя и 57-летняя женщины, а также трое несовершеннолетних детей - 2-летний мальчик и две девочки возрастом 4 года и 11 лет.

В настоящее время дети изъяты и находятся в Харьковской городской детской больницы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту злостного невыполнения матерью обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины от двух до пяти лет) внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, Харьковской местной прокуратурой № 1 начато уголовное производство в отношении должностных лиц соответствующих государственных органов в сфере охраны детства по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины штраф или от 6 месяцев до трех лет).

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".