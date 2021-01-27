В Харькове семья почти сутки искала пенсионерку, которая пострадала в пожаре в доме престарелых

Об этом сообщает "Суспільне".

Родственники 89-летней пенсионерки Марии искали ее почти сутки после трагедии в пансионате "Золотое время" в Харькове.

"В райотделе вообще никакой информации не давали, кроме врача, который сказал, кто жив. Просто: "Сидите и ждите — мы вам все сообщим". Мы уже ждали, что не дай Бог сейчас позвонят и скажут: "Езжайте на опознание в морг" - рассказала родственница бабушки Анастасия Титова.

Следователи обнаружили Марию в частном доме за несколько километров от места пожара.

Мария страдает от болезни Альцгеймера, поэтому о событиях, которые произошли в день трагедии ничего не помнит.

Ранее мы писали, что в Харькове разыскивают 85-летнего пенсионера

Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".

Иван Михайлович Танцура пропал 25 января в районе Салтовки.

Иван Танцур пропал в районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке.

Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки.

Рост мужчины примерно 170 см.

Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о мужчине - сообщите по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".