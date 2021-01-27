В Харькове семья почти сутки искала пенсионерку, которая пострадала в пожаре в доме престарелых
Об этом сообщает "Суспільне".
Родственники 89-летней пенсионерки Марии искали ее почти сутки после трагедии в пансионате "Золотое время" в Харькове.
"В райотделе вообще никакой информации не давали, кроме врача, который сказал, кто жив. Просто: "Сидите и ждите — мы вам все сообщим". Мы уже ждали, что не дай Бог сейчас позвонят и скажут: "Езжайте на опознание в морг" - рассказала родственница бабушки Анастасия Титова.
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Следователи обнаружили Марию в частном доме за несколько километров от места пожара.
Мария страдает от болезни Альцгеймера, поэтому о событиях, которые произошли в день трагедии ничего не помнит.
Ранее мы писали, что в Харькове разыскивают 85-летнего пенсионера
Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".
Иван Михайлович Танцура пропал 25 января в районе Салтовки.
Иван Танцур пропал в районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке.
Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки.
Рост мужчины примерно 170 см.
Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть какая-либо информация о мужчине - сообщите по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".