В Харькове разыскивают 85-летнего пенсионера
Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".
Иван Михайлович Танцура пропал 25 января в районе Салтовки.
Иван Танцур пропал в районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке.
Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки.
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Рост мужчины примерно 170 см.
Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть какая-либо информация о мужчине - сообщите по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.
К слову, в Харьковской области пропали подростки.
Правоохранители устанавливают местонахождение Горщарук Лилии Андреевны 2004 года рождения, жительницы города Первомайский Лозовского района.
25 января девушка пошла на учебу вместе со своим парнем, мобильного телефона и денег при себе не было.
Приметы: на рост 168 см, худощавое телосложение, волосы короткие светлые, глаза карие. На лице веснушки.
Полиция также ищет Полякова Никиту Андреевича 2003 года рождения, жителя города Первомайский, который пропал вместе с девушкой.
Приметы: на рост 180 см, плотного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. На правой руке имеет родимое пятно.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки и парня - звоните по телефонам - (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 099-706-83-68,102 или другим доступным способом.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".