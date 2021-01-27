В Харькове разыскивают 85-летнего пенсионера

Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".

Иван Михайлович Танцура пропал 25 января в районе Салтовки.

Иван Танцур пропал в районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке.

Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки.

Рост мужчины примерно 170 см.

Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о мужчине - сообщите по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.

К слову, в Харьковской области пропали подростки.

Правоохранители устанавливают местонахождение Горщарук Лилии Андреевны 2004 года рождения, жительницы города Первомайский Лозовского района.

25 января девушка пошла на учебу вместе со своим парнем, мобильного телефона и денег при себе не было.

Приметы: на рост 168 см, худощавое телосложение, волосы короткие светлые, глаза карие. На лице веснушки.

Полиция также ищет Полякова Никиту Андреевича 2003 года рождения, жителя города Первомайский, который пропал вместе с девушкой.

Приметы: на рост 180 см, плотного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. На правой руке имеет родимое пятно.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки и парня - звоните по телефонам - (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 099-706-83-68,102 или другим доступным способом.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".