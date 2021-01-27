В Харькове обнаружили тело на детской площадке
Об этом сообщил телеграм-канал "ХарьковLife".
"Сотрудников ЖЭКа заставили стоять там и ждать пока приедут соответствующие службы, чтоб собаки не растащили. Месяц назад уже такое было, труп пролежал сутки", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении
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Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации.
Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке.
Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".