В Харькове обнаружили тело на детской площадке

Об этом сообщил телеграм-канал "ХарьковLife".

"Сотрудников ЖЭКа заставили стоять там и ждать пока приедут соответствующие службы, чтоб собаки не растащили. Месяц назад уже такое было, труп пролежал сутки", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации.

Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке.

Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".