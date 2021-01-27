В Харьковской области пропали подростки
Правоохранители устанавливают местонахождение Горщарук Лилии Андреевны 2004 года рождения, жительницы города Первомайский Лозовского района.
25 января девушка пошла на учебу вместе со своим парнем, мобильного телефона и денег при себе не было.
Приметы: на рост 168 см, худощавое телосложение, волосы короткие светлые, глаза карие. На лице веснушки.
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Была одета в куртку коричневую с капюшоном до колен, спортивную кофту светлого цвета с капюшоном, синие джинсы, черные кожаные ботинки.
Полиция также ищет Полякова Никиту Андреевича 2003 года рождения, жителя города Первомайский, который пропал вместе с девушкой.
Приметы: на рост 180 см, плотного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. На правой руке имеет родимое пятно.
Был одет в черную демисезонную куртку ниже пояса с капюшоном, черную спортивную кофту, черные джинсы, черные кожаные сапоги, имел рюкзак на две лямки черно-серого цвета.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки и парня - звоните по телефонам - (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 099-706-83-68,102 или другим доступным способом.
Ранее мы писали, что несколько десятков школ в Харьковской области остаются на дистанционном обучении
Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации.
Это школы в Барвенковской, Зачепиловской, Петропавловской, Лозовской, Дергачевской громадах.
Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке. Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".