В центре Харькова до сентября ограничен проезд на одной из улиц
Проехать можно по свободной от выполнения работ полосе.
С 26 января до 1 сентября ограничено движение транспорта по улице Алчевских, в районе дома №43.
Это связано с проведением ремонтных работ в офисном здании по этому адресу, сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, передает "Харьков тудей".
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Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".