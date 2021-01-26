В центре Харькова до сентября ограничен проезд на одной из улиц

Проехать можно по свободной от выполнения работ полосе.

С 26 января до 1 сентября ограничено движение транспорта по улице Алчевских, в районе дома №43.

Это связано с проведением ремонтных работ в офисном здании по этому адресу, сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, передает "Харьков тудей".

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".