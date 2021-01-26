Жители, живущие возле харьковского парка Машиностроителей, долгое время борются за благоустройство зоны отдыха

Когда парк немного привели в порядок, посреди него появилось стометровое разрытие, передает "Объктив".

Харьковчане жалуются на разрытие в парке Машиностроителей, которое коммунальщики оставили на зиму.

Местные уже давно требуют реконструкции парка, в прошлом году даже выходили на митинг.

С тех пор в зоне отдыха, говорят люди, поставили новые скамейки и начали убирать. Но ситуация с разрытием их не устраивает.

А в центральной части парка прорвало трубу – теперь оттуда течет горячая вода. Лужа разлилась под горкой, с которой катаются дети.

"Наш парк, бывший парк Артема, теперь Машиностроителей, к сожалению, находится в таком жутком состоянии. В нем, конечно, поставили новые лавочки, все это, но при этом дети вынуждены кататься на таких горочках с опасностью для жизни", - говорит Ольга, местная жительница.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".