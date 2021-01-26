Жители, живущие возле харьковского парка Машиностроителей, долгое время борются за благоустройство зоны отдыха
Когда парк немного привели в порядок, посреди него появилось стометровое разрытие, передает "Объктив".
Харьковчане жалуются на разрытие в парке Машиностроителей, которое коммунальщики оставили на зиму.
Местные уже давно требуют реконструкции парка, в прошлом году даже выходили на митинг.
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С тех пор в зоне отдыха, говорят люди, поставили новые скамейки и начали убирать. Но ситуация с разрытием их не устраивает.
А в центральной части парка прорвало трубу – теперь оттуда течет горячая вода. Лужа разлилась под горкой, с которой катаются дети.
"Наш парк, бывший парк Артема, теперь Машиностроителей, к сожалению, находится в таком жутком состоянии. В нем, конечно, поставили новые лавочки, все это, но при этом дети вынуждены кататься на таких горочках с опасностью для жизни", - говорит Ольга, местная жительница.
Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".