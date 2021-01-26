В Харькове коммунальщики ремонтируют участок тепломагистрали
Об этом сообщили в "Харьковских тепловых сетях", передает newsroom.
Отключение затронет жителей улиц Гвардейцев-Широнинцев, Василя Стуса и Писемского, а также проспекта Юбилейный.
Без тепла и горячей воды временно останутся 45 домов, школа, детский сад и 41 учреждение.
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Ремонтные работы, по данным КП, будут проходить с 10:00 до 22:00. Кроме того, сегодня до 18:00 отключат отопление в общеобразовательной школе №132, расположенной на улице Новгородской.
Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".