В Харькове коммунальщики ремонтируют участок тепломагистрали

Об этом сообщили в "Харьковских тепловых сетях", передает newsroom.

Отключение затронет жителей улиц Гвардейцев-Широнинцев, Василя Стуса и Писемского, а также проспекта Юбилейный.

Без тепла и горячей воды временно останутся 45 домов, школа, детский сад и 41 учреждение.

Ремонтные работы, по данным КП, будут проходить с 10:00 до 22:00. Кроме того, сегодня до 18:00 отключат отопление в общеобразовательной школе №132, расположенной на улице Новгородской.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".