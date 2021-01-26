Харьковчан предупредили об опасности

Днем в Харькове и области ожидается до семи градусов тепла, ледяной покров на реках и водоемах ослаблен, местами образовались проталины.

"В связи с повышением температуры воздуха и периодом дождевых паводков, ледяной покров на реках и водоемах города стал ослабленным, местами образовались проталины, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах города Харькова, обращаемся к гражданам с просьбой не выходить на тонкий ослабленный лед" — говорится в сообщении спасателей.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".